Gewalt im katholischen Internat: Ex-Schüler berichtet unter Tränen

Traunstein - Körperliche Übergriffe, systematische, psychische Gewalt - und Fälle sexuellen Missbrauchs : Im Studienseminar St. Michael in Traunstein, das lange als katholische Kaderschmiede galt, soll es über Jahre zu Misshandlungen von Kindern und Jugendlichen gekommen sein.

Alles in Kürze

Eine Studie arbeitet die Fälle in dem Internat, in dem auch der spätere Papst Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, einst untergebracht war, nun auf.

Georg Rieperdinger war selbst Internatsschüler des katholischen Studienseminar Traunstein. © Peter Kneffel/dpa

Ein früherer Direktor habe "den Anspruch gehabt, möglichst viele Priester rauszubringen". Und wenn dann einer der Jungen sich dagegen entschied "dann hat er die fallenlassen", sagt Dinglreiter. "Oder wenn jemand eine Freundin bekommen hat, dann hat der Stress bekommen, dann wurden Lügengeschichten erzählt."

So erging es auch Georg Rieperdinger, der Ende der 1970er Jahre an das Studienseminar kam und heute noch weinen muss, wenn er an die Zeit denkt. Sein damaliger Direktor habe ihn systematisch fertiggemacht, berichtet er im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Der Priester habe die Lügen verbreitet, Rieperdinger habe mit Drogen zu tun und seine damalige Freundin, die es nach Angaben des ehemaligen Seminaristen gar nicht gab, in einen Selbstmordversuch getrieben.

Der mutmaßliche Grund auch hier: Rieperdinger entschied sich gegen die griechische Sprache und damit auch gegen eine Priesterlaufbahn.