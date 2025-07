Party in Flüchtlingsunterkunft eskaliert: Polizisten angegriffen

Bei dem Einsatz wurden auch Polizisten beleidigt und angegriffen. Die Ermittlungen laufen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Angaben der Polizei wurden die Beamten in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr wegen einer überlauten Party in die Gemeinschaftsunterkunft in der Dreisesselstraße in Hutthurm gerufen.

Etwa eine Stunde später musste die Polizei erneut anrücken, weil ein Streit zwischen den feiernden Männern im Alter zwischen 23 und 28 Jahren ausgebrochen war.

Es sei zu "Bedrohung, Sachbeschädigung und mehreren Körperverletzungsdelikten" in der Unterkunft gekommen. "Durch eine Überzahl an Polizeikräften konnte die Lage beruhigt und unter Kontrolle gebracht werden", so die Behörde.

Während des Einsatzes seien neben den Sicherheitskräften der Unterkunft auch Polizisten beleidigt und angegriffen worden.