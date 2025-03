24.03.2025 11:55 1.777 Reisende entdeckt in Zug herrenlose Tasche: Nach Blick ins Innere ruft sie die Bundespolizei

Von Jan Höfling

München - Ehrlich währt am längsten! Das dürfte sich am Sonntagmorgen auch eine 33 Jahre alte Frau in einem ICE auf der Fahrt von Hannover nach München gedacht haben - und zwar bei einem Blick in eine herrenlose Tasche. Eine Frau (33) hat in einem ICE von Hannover nach München einen alles andere als alltäglichen Fund gemacht. (Symbolbild) © Arne Dedert dpa/lhe Wie die Bundespolizei am Montag schilderte, hatte sich die Reisende aus Leipzig gegen 6.50 Uhr bei den Beamten gemeldet und erklärt, eine Tasche mit Geld auf einem Sitz des Zuges gefunden zu haben. Den Besitzer oder die Besitzerin habe sie demnach selbst nicht ausfindig machen können, hieß es. Die Folge: Als der ICE in München ankam, wartete bereits eine Streife am Gleis auf die Finderin und nahm die Tasche samt wertvollem Inhalt entgegen. Bayern Erschreckend: Kliniken in Bayern können so nicht lange überleben Eine Zählung ergab den Angaben zufolge, dass sich stolze 15.000 Euro in bar in der Tasche befanden - ausschließlich bestehend aus 200-Euro-Scheinen. Stolze 15.000 Euro in bar befanden sich in einer herrenlosen Tasche. © Bundespolizei Das Geld wurde von der Bundespolizei sichergestellt, die Finderin hat einen gesetzlichen Anspruch auf Finderlohn. Die bisherigen Ermittlungen bezüglich einer möglichen Herkunft der stattlichen Summe verliefen erfolglos und dauern an.

