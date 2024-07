Reisende schlagen Alarm! Mann mit diesem martialischen Gewehr in S-Bahn unterwegs

Nürnberg - Alarm in der S2 in Nürnberg!

Diese martialisch anmutende Waffe führte der 21-Jährige mit sich. © Bundespolizei

Mehrere Reisende wählten am Samstagabend den Notruf und meldeten einen Mann, der mit einem Gewehr in der S-Bahn von Lauf links der Pegnitz in Richtung Hauptbahnhof Nürnberg unterwegs war. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Bei der Ankunft am Hauptbahnhof überprüften die Beamten den 21-Jährigen. Dabei fanden sie ein schussbereites Luftdruckgewehr unter dessen Jacke!

In seinem Rucksack fanden die Polizisten zudem Ersatzmunition. Die Waffe und das Magazin wurden sichergestellt.

Für den Besitz des Modells ist laut Polizei kein Waffenschein erforderlich. Gegen den 21-Jährigen wird nun aber wegen Führens einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit ermittelt.