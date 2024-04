Rentner in Oberbayern wird Opfer von Betrügern: Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht nach dem Vorfall Zeugen, um den Betrüger zu schnappen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Der Rentner erhielt in den Mittagsstunden des Mittwochs einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach erklärte der Mann am Telefon, dass in Kürze ein "Mitarbeiter des Landeskriminalamtes" in der Wohnung des Seniors im Wörther Gemeindeteil Hörlkofen vorbeischauen würde, um "den Vorfall aufzuklären".

Später erschien tatsächlich ein Mann am Wohnort des 83-Jährigen und sagte, er würde Bargeld und Münzen prüfen wollen. Unter Druck gesetzt händigte der Rentner die vorhandenen Münzen sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag aus, mit dem sich der Unbekannte aus dem Staub machte.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.