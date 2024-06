Schicksale der Flut in Bayern: Erinnerungen von Jahrzehnten einfach davongespült

Baar-Ebenhausen - Ölgestank, aufgequollene Möbel und durchnässte Aktenordner. In manchen Hochwassergebieten in Bayern ist die Flut schon abgelaufen, hat aber Berge von Müll hinterlassen. Die Bürger werden noch lange aufräumen.

Sperrmüll türmt sich vor einem Haus in Baar-Ebenhausen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Menschen schleppen im Akkord ihr Hab und Gut aus den Kellern und türmen vor dem Haus Berge von Sperrmüll auf. Helfer verladen dieses dann auf Anhänger oder werfen es in die bereitstehenden Container. In etlichen Straßen von Baar-Ebenhausen und dem benachbarten Reichertshofen bietet sich am Mittwoch dieses Bild bei fast allen Häusern.

Drei Tage nach dem verheerenden Hochwasser ist in den beiden Gemeinden, die es in dem oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit am schlimmsten getroffen hat, Aufräumen angesagt. Die Schäden sind enorm.

"Wir können das noch überhaupt nicht beziffern", sagen viele Bewohner, die aber oftmals wenigstens eine Elementarschadenversicherung haben. Reihenweise sind Keller vollgelaufen, bei manchen stand die Flut auch noch im Erdgeschoss.

Jolanta Rzepka lebt mit ihren erwachsenen Kindern seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Parkstraße in Baar-Ebenhausen südlich von Ingolstadt. So etwas habe sie noch nicht erlebt, erzählt die Mutter. Mit etwas Wasser im Keller wegen des steigenden Grundwasserspiegels hatte Rzepka gerechnet - aber nicht mit einem Dammbruch an der nahen Paar: "In drei Minuten ist die Straße bis zum Knie zugelaufen."

Binnen fünf bis zehn Minuten sei der Ort evakuiert worden und alle hätten raus gemusst. Wegen eines Umbauprojekts hatte die Familie viel Hausrat im Keller zwischengelagert, wo alles überflutet wurde. Nun versucht Rzepka bei den nassen Dokumenten zu retten, was zu retten ist.