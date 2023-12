Schnee und Eis legen Bayern weiter lahm: Chaos bei Bahn und Flughafen München

Am Münchner Flughafen wird der Betrieb am Dienstag bis Mittag wegen eines angekündigten Eisregens eingestellt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr werden auch die nächsten Tage weiter spürbar sein", hieß es bei der Deutschen Bahn (DB). Reisende wurden aufgerufen, nicht notwendige Fahrten auf die Zeit ab dem 6. Dezember zu verschieben.

Am Flughafen München fiel am Montag mehr als die Hälfte der Flüge aus. Rund 540 von 880 geplanten Flügen seien annulliert worden, sagte ein Sprecher.

Hunderte Passagiere strandeten in München. Wegen eines angekündigten Eisregens in der Nacht wird der Flugbetrieb am Dienstag erneut zum Erliegen kommen. Der Betrieb werde von 6 Uhr bis 12 Uhr eingestellt, teilte ein Sprecher am Montagabend mit. Mindestens 150 Starts und 160 Landungen seien davon am Dienstag betroffen. Die Einschränkungen dürften demnach bis in den Nachmittag anhalten.

Die Lufthansa rechnet sogar noch weit über den Dienstag hinaus mit Einschränkungen im Flugbetrieb am Münchner Airport. Man gehe davon aus, dass es auch in der restlichen Woche deutliche Einschränkungen geben werde, sagte ein Unternehmenssprecher am späten Montagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Kunden mit gebuchten Tickets von oder nach München hätten die Möglichkeit, ihr Ticket kostenfrei zu stornieren. Das gelte für Tickets mit Reisetag bis zum 9. Dezember.