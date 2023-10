30.10.2023 21:49 1.789 Schüsse schocken Anwohner: Polizei findet zwei Senioren-Leichen in Wohnung

In Führt sind am Montagabend die Leichen von zwei Personen in einer Wohnung entdeckt worden. Zuvor haben Zeugen Schüsse wahrgenommen und die Polizei gerufen.

Von Marco Schimpfhauser

Fürth - Im mittelfränkischen Fürth sind am Montagabend zwei Personen tot aufgefunden worden. Wie später bekannt wurde, handelt es sich um einen 83-jährigen Mann und seine 81 Jahre alte Frau. In einer Wohnung in einem Fürther Mehrfamilienhaus haben alarmierte Einsatzkräfte die Leichen von zwei Personen entdeckt. © vifogra Vor dem Notruf seien Schüsse gefallen, wie ein Sprecher der Polizei am Abend gegenüber Pressevertretern mitteilte. Nähere Informationen gab es anfangs noch nicht, erst im Verlauf der Stunden gab es weitere Details. Anwohner, die die Schüsse gehört hatten, alarmierten nach ersten Informationen die Einsatzkräfte. Daraufhin seien zahlreiche Einsatzkräfte zu dem Haus gefahren. Reporter vor Ort teilten unter Berufung auf einen Polizeisprecher mit, dass man derzeit nicht von einem flüchtigen Täter ausgehen würde. Es stehe basierend auf den aktuellen Hinweisen der Verdacht im Raum, dass es sich um einen erweiterten Suizid gehandelt haben könnte. Genauere Details zu den Hintergründen gibt es nach jetzigem Stand keine. Es könnte sich demnach um ein Familiendrama bei dem Seniorenpaar handeln. Wie die Pressestelle der Polizei in der Nacht bekannt gab, habe der 83-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit zuerst seine Ehefrau und anschließend sich selbst das Leben genommen. Beide Senioren hätten Schussverletzungen aufgewiesen. Als die alarmierten Beamten die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus betraten, seien – so die bisherigen Meldungen – beide Personen bereits tot gewesen. Die Mordkommission hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide oder Selbstverletzungen. Da es sich bei dem Vorfall aber um einen mutmaßlich erweiterten Suizid halten könnte, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123. Erstmeldung: 20.45 Uhr. Zuletzt Aktualisiert: 21.49 Uhr.

Titelfoto: vifogra