Skisaison startet mit viel Neuschnee - doch es gibt ein Problem

Der Berg ruft: Wintersportbegeisterte können sich zum Saisonstart auf viel Neuschnee freuen.

Erste Lifte liefen etwa in Baden-Württemberg schon am Mittwoch an, am Söllereck bei Oberstdorf soll es am heutigen Donnerstag losgehen, am Freitag folgen unter anderem der Feldberg im Schwarzwald.

An Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, geht es am Freitag gleich mit drei Liften los, in den beiden Vorjahren war es nur einer. Die Schneehöhe auf den Pisten liegt laut Bayerischer Zugspitzbahn bei bis zu 1,50 Meter, abseits der Pisten sogar bei bis zu 1,80 Meter, mehr als in den Vorjahren um diese Zeit.

Frau Holle habe es gut gemeint, heißt es auch aus Oberstdorf. "Die ergiebigen Schneefälle der letzten Tage sowie die erwarteten winterlichen Niederschläge und der große Einsatz der Mitarbeiter ermöglichen einen frühzeitigen Saisonstart am Söllereck."



In den oberbayerischen Alpen Plus am Spitzingseegebiet und am Sudelfeld sollen am Wochenende erste Lifte laufen, die Betreiber sprechen von einem Bilderbuchstart.

Weitere Gebiete folgen - bis zum ersten Weihnachtstag sollen überall Skifahrer ihre Schwünge ziehen können.