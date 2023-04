Streit eskaliert! Mann (34) mit Stichverletzung in Klinik, Polizei nimmt Verdächtigen fest

Eggenfelden - Im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ist in der Nacht zum Samstag ein Mann im Streit schwer verletzt worden.

Gegen 5.45 Uhr konnten die Beamten den Tatverdächtigen ausfindig machen und festnehmen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen Mitternacht soll der 34 Jahre alte Mann in einer Wohnung in Eggenfelden mit einem tatverdächtigen 45-Jährigen aus dem Landkreis Rottal-Inn in Streit geraten sein.

Der 45-Jährige soll auf den 34-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand eingestochen haben, er wurde an der Brust und am Hals schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

"Durch sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der 45-Jährige gegen 5.45 Uhr von Spezialkräften im Bereich Hebertsfelden festgenommen werden."

Der Verletzte soll sich laut Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr befinden.