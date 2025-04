26.04.2025 11:32 Tausende Biker in Oberfranken: Motorradsternfahrt lockt Besuchermassen nach Kulmbach

Sie gilt als größtes Biker-Treffen in Süddeutschland: die Sternfahrt in Kulmbach. Am Wochenende strömen erneut Tausende Zweiradfans nach Oberfranken.

Von Manuel Rank Kulmbach - Biker-Kolonnen auf dem Weg nach Oberfranken: Zur alljährlichen Sternfahrt treffen sich Tausende Motorradfahrerinnen und -fahrer am Wochenende in Kulmbach. Bei der alljährlichen Sternfahrt werden in diesem Jahr von den Veranstaltern rund 35.000 Menschen erwartet. © Pia Bayer/dpa Die Organisatoren bezeichnen das Treffen als eines der größten Biker-Events Süddeutschlands. Sie erwarten bis zu 35.000 Besucher. Heuer jährt sich die Sternfahrt zum 22. Mal. Bei dem Treffen am Samstag und Sonntag geht es nicht nur um Ausfahrten in der Region, es ist ein buntes Programm für Zweiradfans geplant – von Pop- und Rockkonzerten über Fahrzeugausstellung bis hin zu Vorführungen. Bei der Sternfahrt unter dem Motto "Ankommen statt Umkommen" steht das Thema Fahrsicherheit im Vordergrund. Erstmals präsentiert das Deutsche Fahrzeugmuseum Fichtelberg laut Veranstaltern eine Auswahl außergewöhnlicher Maschinen – mit dabei etwa ein Modell, das weltweit nur sechs Mal gebaut wurde. Seit Ende der 1990er-Jahren wird mit der Sternfahrt in Kulmbach die Motorradsaison eröffnet. Das Biker-Treffen wird vom Bayerischen Innenministerium, dem Polizeipräsidium Oberfranken und dem Landesverband Bayerischer Fahrlehrer (LBF) organisiert. Weitere Veranstalter sind die Kulmbacher Brauerei und der Radiosender Rock Antenne.

© Pia Bayer/dpa