Tödliche Badeunfälle: So viele Menschen starben 2024 in Bayerns Gewässern

Nach Zahlen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) starben 70 Menschen, die meisten während der Sommermonate. 2023 waren es 62 Todesfälle.

"Dieses Ergebnis sensibilisiert hoffentlich möglichst viele Menschen für die bevorstehende warme Jahreszeit", kommentierte DLRG-Präsidentin Ute Vogt die Zahlen. Bundesweit gab es 2024 der Mitteilung zufolge 411 Badetote, 31 mehr als im Jahr zuvor.

Die häufigsten Todesfälle gab es im August: 18 Menschen starben hier im vergangenen Jahr (2023: zwölf), im Juni waren es elf (2023: fünf). Im Juli gab es neun Tote (2023: elf). Neben klassischen Badetoten finden sich in der Statistik dieses Mal aber auch vier Menschen, die während des Hochwassers Anfang Juni tödlich verunglückten.

Als besonders gefährlich erwies sich das Baden in der Natur. 27 Menschen kamen in einem Fluss ums Leben, 24 in einem See und elf in einem Bach. Insbesondere für Kinder könnten aber auch Planschbecken, Gartenteiche oder sogar die Badewanne gefährlich sein, warnte die DLRG.