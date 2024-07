Torwartlegende Sepp Maier und Ex-Rennrodler "Schorsch" Hackl erhalten Verdienstorden

Schulterschluss der Preisgewinner: Der dreifache Olympiasieger Georg Hackl (57, l.) und Torwartlegende Sepp Maier (80) wurden in München geehrt. © Annkathrin Stich/dpa

Unter den neuen Geehrten sind Torwartlegende Sepp Maier (80), Ex-Rennrodler Georg "Schorsch" Hackl (57), Fernsehkoch Alexander Herrmann (53) sowie der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Ludwig Hartmann (45).

Auch sein CSU-Kollege Klaus Holetschek (59) erhielt am Vormittag einen der gut 60 Orden in der Staatskanzlei in München.



Seit 1957 verleiht der Bayerische Ministerpräsident den Orden jährlich "als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk".

Im Gegensatz zum Bundesverdienstorden, der nicht limitiert sei, ist die Zahl der Ordensinhaber auf 2000 lebende Träger begrenzt, sagte Söder. Zu ihnen gehört seit Donnerstag etwa auch BMW-Vorstandschef Oliver Zipse (60).

Der dreifache Olympiasieger Georg Hackl sagte, er sei sehr stolz, in diesem erlauchten Kreis der Bayerischen Ordensträger dabei zu sein. Ex-Nationaltorhüter Sepp Maier sagte: "Ich bin ganz stolz darauf, endlich mal ein richtiger Bayer zu sein."