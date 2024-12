Tote durch Polizeischüsse: So viele wie zuletzt im vergangenen Jahrtausend!

München - Im vergangenen Jahr starben in Bayern so viele Menschen durch Polizeikugeln wie seit 1997 nicht mehr. Den einen Grund dafür gibt es nicht - aber eine Entwicklung, die der Polizei Sorgen macht.

Polizeibeamte müssen öfters zur Waffe greifen. (Symbolbild) © Lukas Schulze/dpa

Laut Innenministerium starben vier Menschen, in fünf Fällen gab es Verletzte. Hinzu kam im Freistaat auch noch ein weiterer Schusswaffengebrauch durch Kräfte der Bundespolizei mit tödlichem Ende.



Dem Landeskriminalamt zufolge starben zuletzt im Jahr 1997 vier Menschen durch den Schuss einer bayerischen Polizistin oder eines Polizisten. Im Jahr 2023 war es lediglich einer gewesen, 2022 zwei und 2021 gar keiner. Dennoch wäre es laut LKA schlicht verfehlt, von einem negativen Trend zu sprechen.

Zur Einordnung: In den Jahren seit 1997 wurde in fünf Jahren gar kein tödlicher Schuss durch bayerische Polizeikräfte registriert. In 14 Jahren gab es je einen Toten, in fünf Jahren je zwei Tote und in zwei Jahren je drei Tote. Der Schusswaffengebrauch von Bundespolizisten wird in der Statistik nicht erfasst.

Warum 2024 ein bisschen aus der Reihe ragt, lässt sich laut LKA nicht eindeutig erklären.