Trauriger Rekord: Deutlich mehr rassistische und antisemitische Taten in Bayern

207 der Straftaten (90 Prozent) werden Tätern mit einer rechtsextremen Gesinnung zugeordnet. Die Zahl gegen Geflüchtete blieb 2024 gegenüber 269 Delikten in 2023 und 129 Delikten in 2022 auf bedenklich hohem Niveau.

Cemal Bozoğlu (64, Grüne) hat eine klare Haltung. © IMAGO/Rolf Poss

"Gerade in dieser Zeit, in der wir in Deutschland, Europa und der Welt einen gefährlichen Rechtsruck erleben, müssen wir die Rechte aller Menschen in Bayern besser schützen", erklärte Cemal Bozoğlu (64), Sprecher der Fraktion für Strategien gegen Rechtsextremismus. Herkunft, Aussehen, Religion dürften "niemals Grund für Ablehnung sein".

Die neuesten Zahlen müssten die Staatsregierung alarmieren. Bozoğlu:

"Es reicht nicht, sich beim Döneressen auf Social Media zu zeigen - es braucht klare Kante gegen rassistische Übergriffe. Die Stärke unserer Demokratie bemisst sich auch daran, wie der Staat gegen Benachteiligungen vorgeht."

Insgesamt 1349 aller in dem Kontext registrierten Straftaten - also rund 74 Prozent - wurden Tätern aus dem rechtsextremen Milieu direkt zugeordnet.

Seit 2022 (929) zeigte sich ein entsprechender Anstieg um 45 Prozent. Im Jahr 2023 waren es 1246 Delikte gewesen.