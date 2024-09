05.09.2024 09:31 Audi kracht in Schaufenster! Frau am Steuer und Beifahrer bei Unfall verletzt

Von Jan Höfling

Ruhpolding - Bei einem folgenschweren Unfall in der Ortsmitte von Ruhpolding sind zwei Menschen verletzt worden. Am Mittwochabend ist mitten im bayerischen Ruhpolding eine Autofahrerin (56) mit ihrem Audi in ein Schuhgeschäft gekracht. © 7aktuell.de/Oskar Eyb Eine 56 Jahre alte Frau hat am Mittwochabend nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei wohl die Pedale ihres Fahrzeugs verwechselt. Sie ist mit dem Audi deshalb über den Bordstein gerast und in das Schaufenster eines Schuhgeschäfts gekracht. Die Autofahrerin, die von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden musste, und ihr Beifahrer (60) erlitten beim Crash an der Ecke Hauptstraße und Wiesenstraße mittelschwere Verletzungen. Beide kamen nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Das erheblich beschädigte Fahrzeug, das bei dem Unfall im Schaufenster stecken geblieben war, musste von der Feuerwehr und dem angeforderten Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden am Wagen soll sich Schätzungen zufolge auf eine Summe von rund 10.000 Euro belaufen. Bayern Dieses Ortsschild ist bei Dieben heiß begehrt: Polizei hat Verdacht, warum Der entstandene Gebäudeschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin und ihr Beifahrer (60) wurden mittelschwer verletzt, der Audi massiv beschädigt. © 7aktuell.de/Oskar Eyb Auch das Gebäude, in dem sich ein Schuhgeschäft befindet, wurde durch den Unfall erheblich in Mitleidenschaft gezogen. © 7aktuell.de/Oskar Eyb Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kümmerten sich die Feuerwehrleute außerdem um die Beseitigung des ausgelaufenen Öls sowie das vorläufige Verschließen des völlig zerstörten Schaufensters.

