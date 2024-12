Autofahrer fährt Mädchen (8) an - und flüchtet, ohne zu helfen!

Neuburg an der Donau - Skrupellose Flucht vom Unfallort!

Die Polizei sucht Zeugen, um den Unfallfahrer ausfindig zu machen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Eine Achtjährige war am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr im oberbayerischen Neuburg an der Donau auf dem Weg zur Schule, wie die Polizei mitteilte. Demnach überquerte sie die Berliner Straße an einer Fußgängerampel bei Grün.

Ein Autofahrer, der bei Grün von der Sudetenlandstraße in die Berliner Straße einbog, touchierte das Mädchen.

Der Unfallfahrer flüchtete anschließend, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Den Angaben zufolge klagte die Schülerin über Schmerzen am Bein und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht.