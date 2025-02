Ampelmast kracht auf 24-Jährigen und verletzt ihn schwer

Nürnberg - Am Samstagabend ist in Nürnberg ein 24 Jahre alter Mann von einem umstürzenden Ampelmast schwer verletzt worden.

Der Aufprall, bei dem der 91-Jährige körperlich unverletzt blieb, reichte jedoch aus, dass die Ampelanlage aus der Verankerung gerissen wurde und umkippte. An einer im Bereich liegenden Haltestelle stand der 24-Jährige.

"An der Kreuzung zur Juvenellstraße wollte der Mann nach links abbiegen", gab das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag bekannt. "Hierbei kollidierte er im Bereich der dortigen Straßenbahnhaltestelle zunächst mit einem Verkehrszeichen und im Anschluss mit einem Ampelmast."

Der umkippende Mast traf ihn und verletzte ihn dabei schwer. Nach einer medizinischen Erstversorgung musste er in eine Klinik gebracht werden. Am Opel und am Mast entstanden Schäden von mehreren Tausend Euro.