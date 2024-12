Frontalcrash beim Überholen: Traktor überschlägt sich, mehrere Schwerverletzte

Velburg - Bei einem Unfall zwischen Velburg und Ronsolden im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz sind am Montagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden.

Weil mehrere Personen eingeklemmt waren, musste die Feuerwehr teils mit schwerem Gerät anrücken. © vifogra / Eberlein

Nach ersten Informationen sind bei einem missglücktem Überholmanöver zwei Autos frontal kollidiert.

Diese haben daraufhin ein landwirtschaftliches Gespann touchiert, das dann in einen an der Staatsstraße 2220 angrenzenden Graben gerutscht ist.

Der Traktor, dessen Anhänger mit rund zehn Tonnen Futter beladen war, blieb auf dem Dach liegen.

Insgesamt waren vier Menschen in den Crash verwickelt. "Zwei von diesen Personen waren in den PKWs jeweils eingeklemmt. Diese wurden von der Feuerwehr befreit und vom Rettungsdienst weiter versorgt", so Stephanie Langer, Einsatzleiterin des Rettungsdienstes.

Sie bestätigte auf Nachfrage "zwei schwerverletzte Personen, eine mittelschwer verletzte und eine leicht verletzte Person".