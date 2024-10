06.10.2024 16:55 Fußgänger von Rettungswagen erfasst und schwer verletzt: War Alkohol im Spiel?

Ein Rettungswagen trifft in München einen Fußgänger mit dem Außenspiegel am Kopf. Der Mann wird schwer verletzt und muss ins Krankenhaus. Was ist passiert?

Von Marco Schimpfhauser

München - In der Nacht auf Sonntag ist in München ein 41 Jahre alter Mann beim Überqueren der Straße durch einen Rettungswagen schwer verletzt worden. In der Nacht auf Sonntag ist in München ein Mann von einem Rettungswagen erfasst und schwer verletzt worden. © Marcel Kusch/dpa Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Unfall gegen 0.15 Uhr auf der Lindwurmstraße stadtauswärts. Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg, einem Patienten ins Krankenhaus zu bringen. Zeitgleich wollte der vermutlich erheblich alkoholisierte Mann über die Straße gehen – und wurde dabei vom linken Außenspiegel des Einsatzfahrzeuges am Kopf getroffen und auf die Straße geschleudert. Bayern Unfall Schwerer Unfall! Kettensäge durchtrennt Arterie in Arm, Mann reagiert goldrichtig "Der 41-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus verbracht. Nach dem aktuellen letzten Stand befindet er sich außer Lebensgefahr", teilten die Münchner Beamten mit. Die Insassen des Rettungswagens blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. "In der Folge musste die Lindwurmstraße in beide Richtungen für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden", heißt es weiter.

Titelfoto: Marcel Kusch/dpa