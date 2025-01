Glatteis in Bayern: Tödlicher Unfall und gesperrte Autobahnen

Nürnberg - Regen, Frost und eisige Temperaturen haben die Straßen in Bayern teils gefährlich glatt werden lassen. In Mittelfranken und Oberbayern krachte es am frühen Morgen gleich mehrfach.

In Niederbayern führte das Glatteis zu einem tödlichen Unfall, wie die Polizei in Straubing mitteilte. Auf der A92 kam ein Mann ums Leben, als er mit seinem Auto gegen einen Lastwagen prallte, der sich auf der glatten Fahrbahn quergestellt hatte.

Auf der A9 warnten die Einsatzkräfte zwischen Manching und Langenbruck in beiden Richtungen vor Glatteis. Nachdem es auf der Autobahn in Richtung München mit mehreren Fahrzeugen gekracht hatte, wurde die Richtungsfahrbahn zwischenzeitlich gesperrt.

Glatte Straßen wurden für Autofahrer in ganz Bayern zur Herausforderung. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Oberpfalz war die A3 betroffen. Auf der Autobahn von Passau Richtung Nürnberg wurde die Fahrbahn zwischen Neutraubling und Regensburg-Ost gesperrt. Die Polizei empfiehlt hier die ausgeschriebene Umleitung U36.

Wegen der Witterung fällt in einigen Gegenden der Präsenzunterricht an den Schulen aus. Darunter sind Ansbach, Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim, Neustadt an der Waldnaab und Weiden in der Oberpfalz.

Der Deutsche Wetterdienst warnte noch für den Vormittag vor Glatteis. Besonders der Norden und Süden Bayerns sind betroffen.

Im Alpenvorland südlich von München kann außerdem Neuschnee fallen. Auch am Donnerstag ist bei Frost und Nebel Vorsicht geboten.

Erst zum Ende der Woche entspannt sich die Lage wieder, so die Experten.

Erstmeldung 6.30 Uhr, zuletzt aktualisiert 8.17 Uhr