Horror-Unfall am Jochpass: Biker kracht in Gegenverkehr und stürzt in die Tiefe

Bad Hindelang - Ein 38 Jahre alter Motorradfahrer hat einen verheerenden Unfall am Jochpass bei Bad Hindelang im Oberallgäu wie durch ein Wunder schwer verletzt überlebt.

Die Unfallstelle bei Bad Hindelang: Rettungskräfte schauen über die Leitplanke in die Tiefe, wo der Motorradfahrer abstürzte. © Christian Schad / EinsatzReport24

Der Biker verlor laut Polizeiangaben am Sonntagnachmittag auf abfälliger Strecke in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine PS-starke Yamaha R1 und geriet in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Skoda-SUV.

Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall über die Leitplanke geschleudert und stürzte rund 25 Meter in die Tiefe. Zeugen bestätigten den Unfallhergang gegenüber der Polizei.

Bäume retteten dem 38-Jährigen wohl das Leben. Sie bremsten den freien Flug des Mannes und milderten den Aufprall.

Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Biker in eine Klinik. Die Insassen des Autos blieben unverletzt.