Kollegen finden Körper unter Anbauteilen eingeklemmt: Mann (†49) stirbt bei Schachtarbeiten

Ein Kriseninterventionsteam übernahm die Betreuung der Ehefrau, die zum Unfallort gekommen war. Der Kriminaldauerdienst der Kripo in Traunstein hat die Ermittlungen noch am Nachmittag aufgenommen, um herauszufinden, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

"Nach bisherigen Erkenntnissen liegen den Ermittlern keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor", teilte die Polizei mit, unterstrich jedoch, dass die Untersuchungen in dem Fall weiterhin andauern. Die Staatsanwaltschaft in Traunstein leitet die Ermittlungen.

Es war der zweite tödliche Arbeitsunfall innerhalb weniger Stunden in dem Landkreis. Zuvor ist ein Landwirt in Schönau am Königssee zusammen mit einem Kalb tödlich verunglückt, als er seine Tiere gerade auf eine Alm treiben wollte. Der 68-Jährige stürzte in dem teils senkrechten Felsgelände ab.