Motorblock kracht durch Fahrerkabine! Frontalcrash auf Bundesstraße

Pfeffenhausen - Im niederbayerischen Landkreis Landshut kam es am frühen Freitagmorgen zu einem schlimmen Frontalzusammenstoß auf der B299. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Tanklastzug und einem Transporter ist eine Person schwer verletzt worden. © NEWS5 / Sebastian Pieknik

Der Unfall ereignete sich auf Höhe Irlbach kurz nach Siegenburg. Nach bisherigen Informationen war ein Tanklastzug in Richtung Siegenburg unterwegs, als ein Transporter frontal in den Lastwagen krachte.

Der Fahrerbereich des Transporters wurde durch den Unfall massiv deformiert.

"Im Endeffekt hat es einen Frontbau vom Fahrerraum, also Motorblock und Fahrzeugfront, in den Innenraum geschoben, und der Fahrer war im Oberkörperbereich schwer eingeklemmt", so Johannes Datzmann, Einsatzleiter der Feuerwehr.

Vor allem die Ladungssicherung könnte hierbei sogar noch einen schlimmeren Ausgang verhindert haben, so erste Mutmaßungen: "Wenn so ein Teil mit dem Eigengewicht – ich sag’ jetzt mal, von höchstwahrscheinlich 400 Kilo - nicht richtig gesichert ist, kann es sein, dass das durch so eine Frontkabine vom Fahrzeug durchschlägt wie eine Gewehrkugel."