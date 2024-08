Opel überschlägt sich, Fahrer hat Schutzengel! War Alkohol Grund für den Unfall?

Gerolsbach - Auf der PAF7 im Landkreis Pfaffenhofen ist es am gestrigen Montagabend zu einem Unfall gekommen. Ein 21 Jahre alter Autofahrer hatte zwar Glück im Unglück, ein Nachspiel hat der Zwischenfall für ihn aber wohl dennoch.

Dort könnte sich letztlich der Grund für den Unfall herausgestellt haben: Der Autofahrer gab nämlich an, Alkohol konsumiert zu haben. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde von den Beamten vorerst sichergestellt.

Er wurde nach einer Erstversorgung mit lediglich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei war der Mann aus Schrobenhausen zwischen Gerolsbach in Eggern aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann rund 75 bis 80 Meter im Straßengraben weitergefahren. Die Fahrt endete, als er gegen eine betonierte Feldeinfahrt krachte.

Am Wagen entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro, an der Einfahrt von rund 2000 Euro. Gegen den Schrobenhausener wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.