Schwer verletzt nach Tank-Betrug: 16-Jähriger klaut Benzin, kurz darauf brennt sein Bike

Plech - Im oberfränkischen Landkreis Bayreuth wurde ein 16-Jähriger auf der B2 schwer verletzt. Er krachte gegen eine Leitplanke, sein Motorrad ging in Flammen auf. 30 Minuten zuvor hatte er sein Bike aufgetankt und war ohne zu bezahlen weggefahren.

Mit seinem Motorrad ist ein 16-Jähriger auf einer Bundesstraße verunglückt und schwer verletzt worden.(Symbolbild) © 123rf/maxpayne222

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag kurz vor 14 Uhr.

Der 16-Jährige aus dem Landkreis Leipzig und ein 19-Jähriger aus dem Ostalbkreis (Baden-Württemberg) waren etwa 30 Minuten zuvor an einer Tankstelle in Oberfranken.

Dort füllten sie ihre Motorräder und fuhren ohne zu bezahlen davon. Entsprechende Videoaufnahmen von der Tat liegen der Polizei bereits vor.

Auf der Bundesstraße bei Betzenstein sei es schließlich zu dem Unfall gekommen.

"Ein Motorrad ist vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in die Leitplanke geprallt. Aufgrund einer Beschädigung am Tank der 600er Kawasaki, konnte sich der auslaufende Kraftstoff entzünden und die Maschine brannte ab", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Dienstag mit.

Und weiter: "Der 16-jährige Fahrer wurde wegen seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber nach Erlangen ins Krankenhaus geflogen."