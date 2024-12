Schwere Verbrennungen: Kind (11) durch Feuerwerkskörper an S-Bahn-Station schwer verletzt

Mit einem Feuerwerksknaller ist am Freitagmittag ein Elfjähriger schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Bundespolizeidirektion München am Sonntag bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 12.15 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Maisach.

Demnach sei der Junge im Halsbereich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Der Unfall passierte, nachdem ein 14-Jähriger einen sogenannten Bodenfeuerwirbel zündete und wegwarf. Dieser landete im Jackenkragen des Opfers und brannte dort ab.

Ob der 14-Jährige mit Absicht handelte oder der Feuerwerkskörper versehentlich in der Kleidung des Opfers landete, sei noch Teil der Ermittlungen. Ermittelt werde wegen gefährlicher Körperverletzung.

"Der Elfjährige konnte sich des brennenden Feuerwerkskörpers nur entledigen, indem er seine Oberbekleidung auszog. Zeugen setzten die Notrufkette in Gang", teilte die Bundespolizeidirektion München mit.