Schwerer Unfall: Jugendliche rasen mit Audi durch Stadt und verlieren Kontrolle

Der Audi A5 Sportback überschlug sich bei dem Crash. © vifogra / Goppelt

Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr am frühen Montagmorgen, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach befanden sich zwei 15-Jährige und ein 13 Jahre alter Junge in dem Wagen mit Kitzinger Kennzeichen.

Ersten Ermittlungen zufolge saß einer der 15-Jährigen am Steuer des hochmotorisierten Audi A5 Sportback. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit raste dieser durch die Eibacher Hauptstraße in Richtung Nürnberger Süden. Kurz vor dem Josef-Streber-Weg verlor er in die Kontrolle.

Das Auto kam in einer Rechtskurve von der Straße ab, bretterte über einen Grünstreifen, durchbrach Büsche und krachte in ein parkendes Auto im Einfahrtsbereich eines Grundstücks.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Audi und blieb schließlich auf dem Dach liegen.