Sechs teils schwer verletzte Kinder: Wer hat Gashebel des Schneemobils betätigt?

Bischofswiesen - Ein Unfall im Rahmen eines Kindergeburtstags in einem Skigebiet im Berchtesgadener Land hat am Sonntag in Oberbayern für dramatische Szenen gesorgt: Ein Schneemobil war durch ein geschlossenes Rolltor gefahren, sechs Kinder und zwei Erwachsene hatten teils schwere Verletzungen davongetragen. Ermittlungen laufen auf Hochtouren.