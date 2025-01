Streifenwagen fliegt gegen Ampelmast: 23-jähriger Polizist bei Unfall schwer verletzt

Ottobrunn - Im oberbayerischen Landkreis München ist in der Samstagnacht gegen 21.10 Uhr ein Streifenwagen an einer Kreuzung mit einem BMW kollidiert. Ein Beamter wurde dabei schwer verletzt.

Bei dem Kreuzungsunfall wurden eine Autofahrerin und ein Polizeibeamter leicht, ein weiterer Polizist schwer verletzt. © network-pictures

Wie die Polizei gegenüber der Presse vor Ort mitteilte, sei das Polizeiauto mit Blaulicht unterwegs gewesen.

"Der Dienstwagen war auf Einsatzfahrt mit Sondersignalen", so Aylin Erciyas, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium München.

"Dabei kam es an der Kreuzung Taufkirchener Straße/Brunnthaler Straße zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw."

Augenzeugen, die das bestätigen, gaben gegenüber Reportern an, dass der Streifenwagen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei.

Dabei sei dieser offenbar bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich gefahren. Dies wurde am Sonntagvormittag auch von der Polizei so bestätigt.

Laut ersten Informationen sei das Einsatzfahrzeug gegen einen Ampelmast geschleudert und stark im Dachbereich beschädigt worden. Anschließend schleuderte das Auto auf die Straße zurück und blieb auf der Beifahrerseite liegen.