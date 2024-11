Tödlicher Unfall auf Baustelle: Arbeiter (†50) von Kran erschlagen

Erlangen - Ein umstürzender Baukran hat am Montagnachmittag in Mittelfranken gegen 16.20 Uhr ein Menschenleben gekostet.

Ein umstürzender Baumkran hat am Montag einen 50-jährigen Bauarbeiter im Erlanger Gemeindeteil Steudach unter sich begraben und getötet. © NEWS5 / David Oßwald

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Unfall im Erlanger Gemeindeteil Steudach in einem Neubaugebiet in der Straße Am Klosterholz.

"Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Baukran in sich zusammen und erfasste hierbei den am Boden befindlichen Arbeiter", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

"Der Mann erlitt schwerste Verletzungen", heißt es weiter.

Sofort seien Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet worden. Trotz aller Bemühungen allerdings vergeblich.

Der 50-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die anderen Arbeiter blieben – zumindest körperlich – unverletzt. Sie wurden in das Gerätehaus der Feuerwehr gebracht und dort durch Notfallseelsorger und Rettungsdienst betreut.