Traktor samt Anhänger überschlägt sich: 15 Personen verletzt

Hartenstein - Beim schweren Unfall eines Traktors mit Anhänger wurden im Landkreis Nürnberger Land am Sonntagnachmittag 15 Personen verletzt.

Bei Hartenstein überschlug sich ein Traktor samt Anhänger. © vifogra/Haubner

Ersten Informationen der Polizei zufolge kam der Traktor in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich dann samt Anhänger.

13 Personen saßen während des Unfalls im Anhänger, zwei auf dem Traktor.

Ein Rettungshubschrauber brachte drei Menschen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 26-jährige Beifahrer des Traktorfahrers schwebt derzeit in Lebensgefahr. Zwei weitere Menschen seien ebenfalls in einer Klinik stationär behandelt worden.

Zur Schwere der Verletzungen der restlichen Beteiligten gab es zunächst keine weiteren Angaben.