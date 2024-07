Tragischer Unfall in Niederbayern: Junge Frau verliert bei Frontal-Crash ihr Leben

Landshut - Eine 34 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf der B11 in Niederbayern gestorben.

Trotz Reanimation durch Ersthelfer und Rettungskräfte verstarb die 34-Jährige aus Landshut noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 34-Jährige am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mit ihrem VW auf der Bundesstraße von Landshut in Richtung Eching unterwegs.

Aus zunächst unklaren Gründen geriet die Frau zwischen den Abfahrten Tiefenbach und Hofham auf die Gegenfahrbahn.

Dort touchierte sie zunächst einen entgegenkommenden BMW, in dem zwei Personen saßen, ehe sie frontal in einen dahinter fahrenden Skoda krachte.

Die 34-Jährige wurde von Ersthelfern und Rettungskräften aus ihrem Wagen befreit und noch vor Ort reanimiert. Für die Landshuterin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 55-Jährige am Steuer des Skodas wurde schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des BMWs wurden leicht verletzt ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.