Unfall im Supermarkt: Mann gerät mit Arm in Fleischwolf!

In einem Supermarkt in Neu-Ulm ereignete sich am Wochenende ein schwerer Betriebsunfall. Ein 22-Jähriger musste in eine Spezialklinik gebracht werden.

Von Friederike Hauer

Neu-Ulm - Ein Angestellter eines Supermarkts in Schwaben wurde bei einem Unfall mit einem Fleischwolf schwer verletzt. Ein Fleischwolf in einem Supermarkt wurde falsch bedient und sorgte so für schwere Verletzungen. (Symbolbild) © fabrikacrimea/123RF Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften am Samstagmittag zu einem Verbrauchermarkt in der Neu-Ulmer Innenstadt gerufen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an, weil es zu einer Fehlbedienung eines Fleischwolfs gekommen war. Der 22-jährige Angestellte war mit seinem Arm in die Metzger-Maschine geraten und hatte sich schwerste Verletzungen zugezogen. Bayern Unfall Autofahrer übersieht Kind: Zweijähriger mit Heli in Klinik geflogen Ob sein Arm gerettet werden konnte, war zunächst unklar. Er musste mit einem Hubschrauber zur Behandlung in eine Spezialklinik geflogen werden. Wie genau es zum Unfall kommen konnte, soll nun von der Polizei ermittelt werden.

