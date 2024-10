Autofahrer übersieht Kind: Zweijähriger mit Heli in Klinik geflogen

Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefolgen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 17.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Maria-Eich-Straße im Gautinger Gemeindeteil Stockdorf.

Demnach wollte ein 34-Jähriger mit seinem Jeep rückwärts einparken und übersah dabei das Kind.

Der Zweijährige wurde von der rechten hinteren Fahrzeugseite erfasst und schwer verletzt.