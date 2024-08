21.08.2024 17:41 Unfall in Bayern: VW-Fahrer von Zug über Gleise geschleift

Am Mittwochnachmittag krachte ein VW-Fahrer an einem Bahnübergang in Bayern mit einem Zug zusammen.

Von Malte Kurtz

Marktoberdorf - Am Mittwochnachmittag krachte ein VW-Fahrer an einem Bahnübergang in Bayern mit einem Zug zusammen. Der zerstörte VW hängt in Marktoberdorf vor der Regionalbahn. Der Fahrer musste offensichtlich von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. © Nikolas Schäfers / EinsatzReport24 Der Unfall ereignete sich gegen 15.12 Uhr in der Kleinstadt Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu), wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West gegenüber TAG24 erklärte. Im Zuge der Kollision wurde der VW-Fahrer verletzt. Fahrgäste im Zug kamen nicht zu Schaden. Die Rettungskräfte waren am frühen Abend noch im Einsatz. Die Zugstrecke wurde gesperrt. Genaue Details zum Unfallhergang konnte die Polizei noch nicht bekannt geben. Bayern Unfall Frontal-Crash mit Kindermotorrad: Achtjährige verletzt - Konsequenzen für Vater Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie der schwer beschädigte Wagen quer vor der Regionalbahn hängt. Das Dach wurde von den Kameraden der Feuerwehr offensichtlich abgetrennt, um den verletzten Insassen aus den Trümmern zu befreien. Ersten Informationen zufolge wurde der Autofahrer rund 50 Meter vor dem Zug über die Gleise gezogen! Im Verlauf des Abends will die Polizei weitere Informationen bekannt geben.

Titelfoto: Nikolas Schäfers / EinsatzReport24