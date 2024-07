Unglück auf Baustelle: Arbeiter (†24) von Wandteil erschlagen

Peiting - Bei Arbeitsunfällen auf Baustellen in Bayern ist ein Mensch gestorben, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 24-Jähriger am Montagvormittag in Peiting von einem Wandelement erschlagen.

Ein weiterer Arbeitsunfall ereignete sich ebenfalls am Montag in Vilshofen. Ein 58-Jähriger fiel aus fünf Metern Höhe von einem Gerüst und schlug auf dem Gehweg auf. Dabei verletzte sich der Mann aus dem Raum Passau schwer am Kopf.

Nach Angaben der Polizei in Vilshofen war er auf dem Gerüst am Stadtplatz gestolpert. Die Polizei, das Gewerbeaufsichtsamt und die Berufsgenossenschaft ermitteln.