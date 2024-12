Rentner gerät in Gegenverkehr: Frontal-Crash kostet Autofahrerin (†27) das Leben

Wielenbach - Im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau ist am Sonntagabend bei einem schweren Frontalunfall auf der B2 eine 27 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.

Laut Polizeiangaben sei der 72 Jahre alte Mercedes-Fahrer aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Unfall gegen 18.45 Uhr bei Wielenbach.

Aus noch ungeklärter Ursache sei ein 72 Jahre alter Mann aus Rottenbuch mit seinem Mercedes auf die Gegenspur geraten und krachte in den Wagen einer 27-jährigen Frau aus Polling.

Ersthelfer hätten sich sofort um die Insassen gekümmert und die Rettungskräfte alarmiert.

"Nach Eintreffen des Rettungsdienstes wurden der 72-Jährige und sein 24-jähriger Sohn schwer verletzt in Krankenhäuser in der Region gebracht", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. "Die 27-Jährig wurde unter laufender Reanimation in das Krankenhaus nach Weilheim gebracht, wo sie leider kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag."