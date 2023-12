25.12.2023 14:22 728 Unglaublich, aber doch wahr: Erfundenen Mord gemeldet, um Mitfahrgelegenheit zu bekommen!

Was ging nur in seinem Kopf vor sich? Ein Mann aus Bayern hat bei der Polizei einen erfundenen Mord gemeldet, um an eine Mitfahrgelegenheit zu kommen.

Fuchsmühl - Was ging nur in seinem Kopf vor sich? Ein Mann aus der Oberpfalz hat bei der Polizei einen erfundenen Mord (!) gemeldet, um an eine Mitfahrgelegenheit zu kommen. Die Polizei dürfte überrascht gewesen sein. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Der Mann berichtete den Beamten in der Nacht auf den heutigen Montag anonym von einer Leiche und dem dazugehörigen Mörder, teilte die Polizei mit. Angekommen am vermeintlichen Tatort verstrickte sich der 35-jährige Anrufer in Widersprüche. Es stellte sich schlussendlich vor Ort heraus, dass der Mann durch die Polizei kostengünstig an eine Fahrt von Fuchsmühl im Landkreis Tirschenreuth in das nahe gelegene Wiesau kommen wollte. Die Folge: Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Vortäuschen einer Straftat in Bayern ermittelt.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa