Vorwurf Misshandlung: Ministerium weiß seit einem Jahr von Situation in JVA Augsburg

Von den Misshandlungsvorwürfen im Gefängnis Augsburg-Gablingen soll das Justizministerium schon seit Oktober 2023 wissen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die damalige Anstaltsärztin der JVA habe sich Mitte Oktober 2023 mit einer Eingabe insbesondere zu der Unterbringung von Gefangenen in den besonders gesicherten Hafträumen in der JVA an die Strafvollzugsabteilung des Staatsministeriums der Justiz gewandt, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit.

"Dies wurde sehr ernst genommen und nach interner Prüfung umgehend am 26. Oktober 2023 an die zuständige Staatsanwaltschaft Augsburg weitergeleitet, die Vorermittlungen einleitete."

Die Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft ist das schärfste Schwert zur Aufklärung solch gravierender Vorwürfe, hieß es. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

"Die Aufklärung wird mit Hochdruck betrieben. Selbstverständlich stehe ich dem bayerischen Landtag jederzeit gerne zur Verfügung, um über den Stand der Aufklärung zu berichten", sagte Justizminister Georg Eisenreich (53, CSU).

Am Wochenende war bekannt geworden, dass wegen gravierender Vorwürfe möglicher Häftlingsmisshandlung gegen mehrere Mitarbeiter der JVA Augsburg-Gablingen ermittelt wird.