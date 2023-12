Während Patientin versorgt wird: Rettungswagenfahrer mit Laserpointer verletzt

Während er am späten Abend eine Patientin in die Klinik transportieren wollte, wurde der Fahrer eines Rettungswagens mit einem Laserpointer im Auge verletzt. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Laut Polizeiangaben befand sich in dem Fahrzeug, das am Donnerstag gegen 20 Uhr auf dem Schumacherring in Richtung Berliner Platz unterwegs war, mehrere Einsatzkräfte und eine Patientin.

"Auf Höhe der Einmündung zur Ostbahnhofstraße wurde der Fahrer von einem grünen Laserstrahl geblendet", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Der 29-Jährige musste daraufhin den Wagen zum Stillstand bringen.

"Der Fahrer erlitt durch die Attacke eine Augenreizung und war zunächst nicht mehr dienstfähig. Bislang wird von einer leichten Verletzung ausgegangen."

Der Sanka war in Richtung Klinikum unterwegs. "Es ist für mich absolut unverständlich, wie jemand durch eine solch gedankenlose Tat nicht nur die Gesundheit eines Menschen schädigt, sondern auch noch die weiterer Unbeteiligter riskiert", zeigt sich Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner entsprechend sauer.