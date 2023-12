Weltweites Rekordjahr auch im Freistaat spürbar: Nie war es in Bayern wärmer

Mit fast vier Grad über der internationalen Referenzperiode lag die Temperatur im Jahresmittel höher als erhofft. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit 10,3 Grad Celsius lag die Temperatur im Jahresmittel erstmals über der 10-Grad-Marke - und damit deutlich über dem Wert der internationalen Referenzperiode der Jahre 1961 bis 1990 mit 7,5 Grad in Bayern.



Nach Angaben des DWD-Experten Tobias Fuchs war 2023 weltweit ein neues Rekordjahr der Temperatur.

"Der Klimawandel geht ungebremst weiter", bilanzierte Fuchs. "Wir müssen intensiv in Klimaschutz einsteigen und uns an Schäden durch Wetterextreme anpassen."

Auch sonst war das Wetter im Freistaat 2023 von Rekorden geprägt. Im mittelfränkischen Möhrendorf-Kleinseebach wurde mit 38,8 Grad am 15. Juli die bundesweit höchste Temperatur des Jahres gemessen.

Die tiefste Temperatur des Jahres in Deutschland zeigte eine Messstation am 3. Dezember in Gottfrieding in Niederbayern an - mit minus 18,9 Grad.