Wenn Polizisten töten: Warum kommt die Dienstwaffe häufiger zum Einsatz?

München - Sitzt Bayerns Polizisten der Colt zu locker? Oder müssen sie sich gegen immer stärker gewaltbereite Kriminelle wehren? Vier Tote durch Polizeikugeln sind so viele wie seit fast 30 Jahren nicht mehr.

Polizisten haben in Bayern 2024 bereits vier Menschen erschossen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die tödlichen Polizeischüsse von Nürnberg am Wochenende haben neue Fragen über den Schusswaffeneinsatz von Polizisten aber auch zu deren Sicherheit im Einsatz aufgeworfen. Polizisten in Bayern haben in diesem Jahr bereits vier Menschen erschossen.



Zwei Fälle ereigneten sich in München. Zuletzt erregte ein Fall in Nürnberg Aufmerksamkeit, als am Wochenende eine Polizeistreife einen 51-Jährigen erschoss, während er seine Ehefrau mit einem Messer bedrohte.

Am vierten Fall waren keine bayerischen Polizisten, sondern Beamte der Bundespolizei beteiligt. In Lauf bei Nürnberg schossen sie im Juli einen Mann nieder, der die Einsatzkräfte nach Polizeiangaben mit einem Messer direkt angegriffen hatte.

Im vergangenen Jahr war es nur ein Toter durch Polizeischüsse, im Jahr davor starben zwei Menschen durch Kugeln aus Polizeiwaffen im Freistaat. Vier Tote durch Polizeischüsse hatte es nach einer inoffiziellen Statistik des Magazins "Bürgerrechte und Polizei" (CILIP) in Bayern zuletzt 1997 gegeben.