Zwei Mädchen nach Viral-Trend in Klinik: Gesundheitsamt warnt vor "Hot Chip Challenge"

Bei der sogenannten "Hot Chip Challenge" scheinen sich manche Teilnehmer zu überschätzen. Das Gesundheitsamt mahnt zur Vorsicht. © 123RF/junce

Das für den Hitze- oder Schärfereiz in den dafür notwendigen Knabbereien enthaltene Capsaicin kann laut der Behörde "erhebliche gesundheitliche Beschwerden" verursachen.

Das Landesamt steht mit anderen Bundesländern in diesem Zusammenhang bereits in Kontakt und habe außerdem erste Studien in Auftrag gegeben.

"Die untersuchten Tortilla-Chips enthalten hochdosiertes Capsaicin, den Inhaltsstoff, der den scharf brennenden Geschmack von Chilis verursacht", teilte das LGL am Freitag in einer Pressemeldung mit.

"In hohen Mengen und in Verbindung mit der konzentrierten Aufnahme (hier: mittels nur eines Chips) kann Capsaicin insbesondere zu Erbrechen, Atemnot, Kreislaufkollaps oder Magenschleimhautschäden führen."

Bereits das Einatmen des Gewürzstoffes könne gesundheitliche Gefahren bergen. Der Capsaicin-Gehalt bei den einzelnen, bisher untersuchten Produktchargen sei sehr unterschiedlich.