113-Jährige in Hannover gestorben: "Sie kann jetzt endlich bei ihren Söhnen sein"

Nach Angaben der Stadt war sie sicherlich eine der ältesten Hannoveranerinnen. Sie hatte zuletzt in einem Altenzentrum gewohnt.

Laut dem Bericht war Brosig mit hoher Wahrscheinlichkeit der älteste Mensch, der je in Hannover gelebt hat.

"Es ist nun alles gut so, es war jetzt eine Erlösung", sagte Enkel Dirk Brosig der Deutschen Presse-Agentur.

Als der wohl älteste Mensch Deutschlands gilt Charlotte Kretschmann aus Baden-Württemberg.

Die 1909 in Breslau geborene Frau lebt seit einigen Jahren in einem Seniorenheim in Kirchheim unter Teck südöstlich von Stuttgart.