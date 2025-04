Nach langem Zögern: Gedenkstätte für Opfer von Serienmörder errichtet

Ein neuer Gedenkort am Klinikum Oldenburg erinnert an die Opfer des ehemaligen Pflegers Niels Högel (48).

Von Mirjam Uhrich Oldenburg - Ein neuer Gedenkort am Klinikum Oldenburg erinnert an die Opfer des ehemaligen Pflegers Niels Högel (48). "Mit der Gedenkstätte möchten wir einen Raum schaffen, der sowohl an die Opfer erinnert als auch Ausdruck unserer bleibenden Verantwortung ist", teilte eine Sprecherin des Klinikums vor der Einweihung des Gedenkortes am Nachmittag mit.

Der wegen Mordes angeklagte ehemalige Krankenpfleger Niels Högel 2019 im Gerichtssaal. © Hauke-Christian Dittrich/dpa Die Installation "Salvation Bells" stammt vom Bremer Künstler Martin Reichmann. Sie besteht aus fünf Betonglocken und einer Glocke aus Bronze. Die Glocken sind über einem Brunnen im öffentlich zugänglichem Barockgarten des Klinikums platziert.

Die stummen Glocken aus Beton stehen für das Gedenken an die Verstorbenen. Am Rand des Brunnens hängt eine Glocke aus Bronze, die geläutet werden kann. "Sie steht für unsere bleibende Verantwortung", erklärte die Sprecherin. Ein Schild an der Gedenkstätte und eine Internetseite sollen über die Hintergründe informieren. Niedersachsen Brand im Theater Braunschweig! Alle Vorstellungen bis Mai abgesagt Das Landgericht Oldenburg hatte Niels Högel 2019 wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er soll seinen Opfern in den Jahren 2000 bis 2005 an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst unterschiedliche Medikamente gespritzt haben, um sich bei einer anschließenden Reanimierung als Retter zu präsentieren. Viele Patienten überlebten das nicht.

Klinikum Oldenburg: "Dieser Ort ist ein sichtbares Bekenntnis"