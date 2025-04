Brand im Theater Braunschweig! Alle Vorstellungen bis Mai abgesagt

Braunschweig - Schock für das Staatstheater Braunschweig ! Am Mittwochnachmittag brach ein Brand aus, der zu einem Stromausfall im ganzen Gebäude führte. Jetzt wurden alle Vorstellungen bis Ende April abgesagt.

Wegen eines Brands wurden alle Vorstellungen am Staatstheater Braunschweig abgesagt - darunter auch drei Vorstellungen von "Mephisto". © Staatstheater Braunschweig/Joseph Ruben Heicks

Bei Arbeiten an einem Verteilerkasten in einem Schaltschrank im Keller des Theaters brach nach einem Kurzschluss der Brand aus, teilte die Feuerwehr mit.

Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte schnell eingreifen, sodass sich der Brand nicht weiter ausbreitete. Verletzt wurde niemand.

Allerdings führt der Kurzschluss zu einem Stromausfall - und legte das gesamte Theater lahm.

Da die Reparaturen aber mindestens zwei Wochen in Anspruch nehmen werden, wurde nun entschieden, alle Vorstellungen am Großen Haus bis einschließlich 30. April abzusagen, teilte das Staatstheater am Donnerstag mit.

Davon betroffen sind zwei Sinfoniekonzerte, drei Vorstellungen des Schauspiels "Mephisto" sowie zwei Premieren des Musicals "Der Zauberer von Oz". Ob der Liederabend "Verfolgte Lieder" am 24. April stattfinden kann, werde man später bekannt geben.