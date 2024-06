17-Jährige zeigen Hitlergruß auf Auschwitz-Fahrt - Staatsschutz ermittelt

Die 17-Jährigen hätten "völlig unreif gehandelt", betonte er. Die Schule ordnete Ordnungsmaßnahmen gegen die fünf Jugendlichen an.

Der Vorfall sowie die verdächtigen Heranwachsenden seien dem Staatsschutz bekannt, es werde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit.

Es wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, so die Polizei. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Am Vorabend des Besuchs in dem Lager sei es zu dem Vorfall gekommen, sagte der Schulleiter der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Demnach sahen die Schüler sich Internetvideos unter anderem mit einer Rede Adolf Hitlers an.

Vor diesem Hintergrund filmte einer der Zimmergenossen seine offensichtlich angetrunkenen vier Mitschüler, während diese einen Hitlergruß zeigten. Das Acht-Sekunden-Video wurde dann im sozialen Netzwerk Snapchat gepostet. Bekannt wurde dies erst nach der Rückkehr der Gruppe.

"Wir sind natürlich erschüttert und entsetzt", sagte der Schulleiter der Zeitung. "Das ist ein absolut unreifes Verhalten - zumal wir wissen, dass dies nicht der Gesinnung der Schüler entspricht."

Auf dem Video sei zu hören, dass einer der Schüler eine Veröffentlichung noch habe verhindern wollen, es sei aber zu spät gewesen. "Es ist kein bewusst nach außen getragenes politisches Zeichen, aber verhängnisvoll und unreif", sagte er.