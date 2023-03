Achterbahn bleibt stecken: Heide-Park-Besucher müssen gerettet werden

Auf der Achterbahn "Krake" passierte das Unheil. © PR/Heide Park Resort

Die Stahlachterbahn wird von einer Kette 41 Meter in die Höhe gezogen.

Doch ganz oben kamen einige Besucher am Sonntag nicht an. Denn das Fahrgeschäft blieb in luftiger Höhe auf knapp der Hälfte des Gefälles einfach stehen.

Einige Gäste und sogar Insassen filmten das Malheur und luden die Videos auf TikTok hoch. Dort wurden sie binnen eines Tages mehrere Millionen Mal angeklickt.

Weil nichts mehr ging, mussten alle Fahrgäste der Krake aus der Achterbahn gerettet werden. Mehrere Höhenretter machten sich ans Werk, um die festsitzenden Gäste zu befreien.

Für die wartenden Insassen gab es Wärmedecken, wie ein TikTok-Video zeigt.

Auf TAG24-Nachfrage erklärte der Heide Park: "Am 26. März 2023 kam es zu einer technischen Störung an unserem Fahrgeschäft KRAKE. Aus diesem Grund wurden die mitfahrenden Gäste aus dem Fahrgeschäft evakuiert. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Gäste des Heide Park Resorts."