Gestohlene Gebeine aus Kolonialzeit - Uni Göttingen sucht Versöhnung

Göttingen - Seit vier Jahren untersuchen Wissenschaftler der Universität Göttingen menschliche Überreste ihrer Sammlung auf deren Herkunft. Das Forschungsprojekt Sensible Provenienzen will die gestohlenen Gebeine aus der Kolonialzeit an ihre Heimatländer zurückgeben.

Das Projekt der Uni Göttingen soll nun der Wiedergutmachung und Versöhnung dienen. In mühsamer Detailarbeit werden menschliche Überreste analysiert und teils neu zusammengesetzt, damit sie zurück in ihre Heimat reisen können.

Etliche Kartons mit Gebeinen: Die Universität Göttingen versucht, die Herkunft der Überreste zu identifizieren - und sie an ihre Heimatländer zurückzugeben. © Stefan Rampfel/dpa

Vor fast genau einem Jahr hatte die Universität die geraubten Gebeine von Vorfahren der Maori und Moriori an Neuseeland zurückgegeben.

Der Universitäts-Präsident Metin Tolan bat bei einer Zeremonie um Entschuldigung für den Diebstahl aus der Kolonialzeit.

Der Chef des Rückführungsprogramms von Neuseeland, Te Herekiekie Herewini, war dankbar und bezeichnete jene Zusammenarbeit als einen Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Karriere.

Auch an Hawaii und Palau wurden bereits Gebeine zurückgeführt. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass in der Sammlung der Uni Göttingen Gebeine aus 16 Ländern in Ozeanien und acht Ländern in Afrika lagern. Die Meisten stammen aus Papua-Neuguinea.

Für Australien, Namibia und die Marshallinseln sind weitere Rückführungen geplant.